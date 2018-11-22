В Орле пожарные спасли из огня женщину

Сообщение о возгорании жилого дома в переулке Гористом в Орле поступил на телефон пожарно-спасательной службы «101» вчера в 13.37.

Пожарные прибыли на место через несколько минут. Из дома шел густой черный дым. По имевшейся информации, в доме мог находиться человек, который не может самостоятельно передвигаться.

Огнеборцы сформировали звено газодымозащитников, вошли в дом и приступили к поиску и разведке.

В ходе разведки была обнаружена и спасена женщина 1959 года рождения.

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы счетчика электроэнергии. Размер ущерба устанавливается, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.