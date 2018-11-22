22 ноября 2018



В Орле пожарные спасли из огня женщину

Сообщение о возгорании жилого дома в переулке Гористом в Орле поступил на телефон пожарно-спасательной службы «101» вчера в 13.37.

Пожарные прибыли  на место через несколько минут. Из дома шел густой черный дым. По имевшейся информации, в доме мог находиться человек, который не может самостоятельно передвигаться.

Огнеборцы сформировали звено газодымозащитников, вошли в дом и приступили к поиску и разведке.
В ходе разведки была обнаружена и спасена женщина 1959 года рождения.
Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы счетчика электроэнергии. Размер ущерба устанавливается, информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

 

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Опубликовано 22 Ноя 2018 в 13:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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