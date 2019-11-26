В Орле из реки пожарные спасли мужчину на коньках

Благодаря быстрым и слаженным действиям орловских сотрудников МЧС России вчера был спасен провалившийся под лед реки Оки мужчина. Мороз, установившийся в эти дни, начал сковывать льдом водоемы, и вселил в людей напрасную уверенность, что лед стал достаточно прочным, чтобы выдержать человека. Ледостав – довольно опасное явление: первый лед наиболее тонок. Большинство трагедий происходят во время зимней рыбалки или при переходе водоема по льду. К группам риска относятся, в первую очередь, дети, любители подледной рыбалки и все желающие сократить по льду маршруты движения.

В течение всего дня в орловскую пожарно-спасательную службу неоднократно поступали звонки о находящихся на льду реки Оки детях. После окончания занятий в учебных заведениях, расположенных рядом с рекой, самые смелые спешили выйти на первый лед. На место выезжали сотрудники областной поисково-спасательной службы. Дети к тому времени уже разбежались.

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Но происшествия на воде избежать не удалось. В 14.44 на телефон Системы-112 от очевидцев поступило сообщение, что в реке Оке в городе Орле, в районе улицы Половецкой провалился под лед мужчина. Как стало потом известно, он катался на коньках. Причем таких безрассудных смельчаков было несколько. И, даже когда мужчина провалился под лед они продолжали кататься.

Как только поступило тревожное сообщение, незамедлительно к месту происшествия было направлено первое отделение пожарно-спасательной части № 3. Мужчина держался за кромку льда из последних сил и просил о помощи. Как известно, надежным для одиночного перехода считается лед при толщине не менее семи-восьми сантиметров. Однако толщина льда исключала возможность как можно ближе подойти к мужчине. Для неподготовленного человека достаточно нескольких минут пребывания в ледяной воде, после которого наступает переохлаждение или даже смерть.

– Было принято решение бросить ему спасательный круг с закрепленной на нем веревкой и тащить к берегу, – пояснил начальник караула ПСЧ-3 лейтенант внутренней службы Владимир Федорищев.

Сотрудниками ПСЧ-3 мужчина 1965 года рождения был спасен из воды. С него сняли мокрую одежду и укутали в теплое одеяло. После этого мужчину передали прибывшим врачам скорой медицинской помощи, которые доставили его в больницу.