10 сентября 2020



В Орле пожилую женщину ранил ножом 36-летний родственник

8 сентября днем наряд Росгвардии получил сообщение от сотрудников полиции о происшествии в одном из многоквартирных домов на улице Маяковского.

Правоохранители прибыли  спустя несколько минут и обнаружили женщину, пострадавшую в ходе семейного конфликта. Гражданка 1951 г.р. рассказала, что получила ножевое ранение в область шеи от близкого родственника. Причинив тяжкий вред здоровью пожилой родственницы, злоумышленник сбежал.

Женщине своевременно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого — 36-летнего жителя г. Орла — и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

 

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Опубликовано 10 Сен 2020 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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