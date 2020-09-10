В Орле пожилую женщину ранил ножом 36-летний родственник

8 сентября днем наряд Росгвардии получил сообщение от сотрудников полиции о происшествии в одном из многоквартирных домов на улице Маяковского.

Правоохранители прибыли спустя несколько минут и обнаружили женщину, пострадавшую в ходе семейного конфликта. Гражданка 1951 г.р. рассказала, что получила ножевое ранение в область шеи от близкого родственника. Причинив тяжкий вред здоровью пожилой родственницы, злоумышленник сбежал.

Женщине своевременно оказали медицинскую помощь и госпитализировали.

Вскоре росгвардейцы задержали подозреваемого — 36-летнего жителя г. Орла — и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.