В Орле предложили оставить пешеходным проход к площади Ленина

Городские власти разместили опрос о дальнейшей судьбе участка, связывающего площадь Ленина с одноименной улицей. Напомним, эта зона стала недоступной для автомобилистов с 18 декабря на время проведения новогодних гуляний. Однако, как отметил мэр Орла Юрий Парахин, многие жители обращались к нему с просьбой оставить её пешеходной на круглогодичной основе.

Чтобы высказать своё мнение, достаточно принять участие в опросе на аккаунтах мэра Орла в социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм». Выбирая «Да», Вы поддерживаете решение о постоянной пешеходной зоне, а «Нет» означает, что этот участок лучше вернуть автомобилистам.

Как отметил Юрий Парахин, в случае, если большинство жителей проголосуют за то, чтобы оставить зону пешеходной, сегодняшние ограждения заменят на эстетичные внесезонные малые архитектурные формы.

Со своей стороны отметим, что подобное решение довольно странное. Ведь дальше с площади Ленина поток людей разделяется на две части. Одна часть идет дальше в городской парк, где также предстоит как-то преодолеть оживленный автомобильный поток от гостиницы «Русь». Другая часть идет к пешеходному бульвару Победы, где поток транспорта еще более активный. Поэтому перекрытие проезда возле гостиницы «Салют» кардинально на безопасности пешеходов не скажется – им все равно предстоит миновать один из двух оживленных транспортных потоков. Ни один из которых, кстати, не оборудован светофорами. А переход с площади к городскому парку даже не имеет пешеходной «зебры».