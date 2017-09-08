В Орле предприниматель в одиночку переделывает пустырь в сквер

Предприниматель Максим Зюзин решился на эксперимент по преобразованию небольшого участка земли на пересечении улиц Карачевской и МОПРа. Как пишут наши коллеги на сайте «Открытый Орел», Максим задумал превратить территорию, пока пустынную, заросшую бурьяном и навевающую уныние, в благоустроенное современное пространство для отдыха. Образ будущего сквера уже воплощен в эскизном проекте, занявшем второе место на фестивале архитектуры, урбанистики и строительных технологий. Проект также был презентован в городской администрации и получил одобрение чиновников. Тем более что на средства городского бюджета Максим и не рассчитывает.

Он готовит заявку на участие в федеральной программе «Комфортная городская среда». А в качестве запасного варианта или в дополнение к основному финансированию хочет опробовать в Орле метод краудфандинга. То есть объявить в интернете сбор добровольных пожертвований на создание сквера.

Такого в Орле ещё никто не практиковал. Но в стране уже есть примеры успешной реализации проектов по благоустройству городских территорий с помощью местных жителей. В Иркутске в прошлом году открылся скейт-парк, деньги на строительство которого собирали, в том числе, и методом краудфандинга. В Кирове местные власти реконструировали фонтан, а на средства горожан была приведена в порядок прилегающая территория. И эти места сразу стали новыми точками притяжения людей. Кроме того, благоустроенные пространства быстро осваиваются мелким бизнесом и креативным классом.

Схемы и эскизы будущих преобразований можно посмотреть на сайте «Открытый Орел».