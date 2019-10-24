24 октября 2019



В Орле предпринимателя обворовали соседи

Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД по горячим следам раскрыли кражу нескольких десятков пар обуви.

Полицейские установили лиц, причастных к преступлению, и изъяли похищенное имущество.

В отдел полиции № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу обратился 27-летний индивидуальный предприниматель.

Мужчина заявил, что неизвестные разбили окно в принадлежащей ему  половине частного дома и украли оттуда детский электромобиль и несколько десятков пар женской обуви. Потерпевший отметил, что преступление могло произойти в течение двух недель. В это время он не был в помещении, которое временно использует как склад.

Преступление было раскрыто по горячим следам.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний мужчина, проживающий во второй половине дома. Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал не один, ему «помогали» сожительница и трое знакомых.

Часть похищенного была обнаружена по месту жительства злоумышленников, часть они успели продать. В ходе проведения дальнейших мероприятий похищенное было изъято.

В настоящее время ведется следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует  пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 24 Окт 2019 в 16:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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