В Орле предпринимателя обворовали соседи

Оперативники Управления уголовного розыска регионального УМВД по горячим следам раскрыли кражу нескольких десятков пар обуви.

Полицейские установили лиц, причастных к преступлению, и изъяли похищенное имущество.

В отдел полиции № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу обратился 27-летний индивидуальный предприниматель.

Мужчина заявил, что неизвестные разбили окно в принадлежащей ему половине частного дома и украли оттуда детский электромобиль и несколько десятков пар женской обуви. Потерпевший отметил, что преступление могло произойти в течение двух недель. В это время он не был в помещении, которое временно использует как склад.

Преступление было раскрыто по горячим следам.

Полицейские установили, что к хищению причастен 31-летний мужчина, проживающий во второй половине дома. Оперативники выяснили, что злоумышленник действовал не один, ему «помогали» сожительница и трое знакомых.

Часть похищенного была обнаружена по месту жительства злоумышленников, часть они успели продать. В ходе проведения дальнейших мероприятий похищенное было изъято.

В настоящее время ведется следствие. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.