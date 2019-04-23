23 апреля 2019



На Орловщине прекратили выплаты безработным. Ни прокуратура, ни СК никак не отреагировали на это

Орловская областная служба занятости временно прекратила все выплаты в связи с ликвидацией управления труда и занятости. В ведомстве закрыты все счета. Идет реорганизация двадцати шести центров занятости населения районов Орла и области, — сообщили в группе Фейсбук самого ведомства. Там же уточнили, что согласно указу губернатора Орловской области № 610 правопреемником регионального управления труда и занятости станет региональный департамент социальной защиты. Реорганизация должна завершится в ближайшее время.

Примечательно, что на сообщения местных СМИ о прекращении выплат безработным не отреагировало ни одно силовое ведомство. Это, кстати, не удивительно. Например, когда орловские СМИ писали про ликвидацию сельских школ в Покровском районе — это также игнорировалось людьми в погонах. Зато когда сюжет про покровские школы вышел на федеральном канале — это наконец-то привлекло внимание силовиков. Будем надеяться, что ситуацией с выплатами безработным в ближайшее время заинтересуются коллеги из федеральных СМИ. А там, может быть, и люди в погонах отреагируют.

 

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Опубликовано 23 Апр 2019 в 17:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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