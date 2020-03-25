25 марта 2020



В Орле пресекли организацию азартных игр

Следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти местных жителей, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой).

По данным следствия, с мая 2019 года по март 2020 года подозреваемые, действуя организованной группой, незаконно организовали и проводили азартные игры в пяти торговых помещениях, расположенных на территории города Орла.

Преступление выявлено и расследование осуществляется при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.

 

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Опубликовано 25 Мар 2020 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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