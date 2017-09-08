В Орле презентовали художественный проект «И все-таки мы победили!»

18 января в Орловском музее изобразительных искусств прошла презентация художественного проекта «И все-таки мы победили!». Его автор —  Анатолий Костяников, Заслуженный художник России, Почетный академик Российской Академии художеств.

Выставка открыла цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков. Проект «И все-таки мы победили!» объединил картины Анатолия Костяникова, посвященные Великой Отечественной войне. Художественные произведения дополнены документальными фотографиями.

Выставка продолжит свою работу до 18 февраля, информирует пресс-служба администрации Орла.

 

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Опубликовано 18 Янв 2018 в 12:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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