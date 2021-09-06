В Орле презентуют литературный сборник для детей (12+)

В Орле презентуют литературный сборник «Радуга над берегом детства».

Мероприятие пройдет 9 сентября в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Книга издана Орловским Домом литераторов по итогам IV открытого областного конкурса на лучшее литературное произведение для детей «Берег детства».

В сборник вошли современные сказки, рассказы и стихи для детей – работы 44-х финалистов конкурса, представляющих 22 российских региона, а также Беларусь, ДНР, ЛНР и Данию.

На презентации прозвучат произведения из книги в исполнении артистов образцового коллектива «Учебный театр «Арлекин» Орловской детской хоровой школы и самих авторов. Составители сборника расскажут, как он готовился к печати.

Начнется мероприятие в 14.00.