6 сентября 2021



В Орле презентуют литературный сборник для детей (12+)

В Орле презентуют литературный сборник «Радуга над берегом детства».

Мероприятие пройдет 9 сентября в Орловской областной библиотеке им. И. А. Бунина.

Книга издана Орловским Домом литераторов по итогам IV открытого областного конкурса на лучшее литературное произведение для детей «Берег детства».

В сборник вошли современные сказки, рассказы и стихи для детей – работы 44-х финалистов конкурса, представляющих 22 российских региона, а также Беларусь, ДНР, ЛНР и Данию.

На презентации прозвучат произведения из книги в исполнении артистов образцового коллектива «Учебный театр «Арлекин» Орловской детской хоровой школы и самих авторов. Составители сборника расскажут, как он готовился к печати.

Начнется мероприятие в 14.00.

 

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Опубликовано 06 Сен 2021 в 12:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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