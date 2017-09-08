В Орле при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок

Сегодня в 03.39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании балкона на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Раздольной.

Как уточняет пресс-служба регионального ГУ МЧС, была угроза распространения огня на другие этажи.

Для проведения разведки, спасения и эвакуации людей было сформировано звено газодымозащитников.

В результате пожара пострадал ребенок – девочка 2009 года рождения, её госпитализировали в НКМЦ им. З.И.Круглой. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.