В Орле при пожаре в многоквартирном доме пострадал ребенок

Сегодня в 03.39 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании балкона на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Раздольной.

Как уточняет пресс-служба регионального ГУ МЧС, была угроза распространения огня на другие этажи.

Для проведения разведки, спасения и эвакуации людей было сформировано звено газодымозащитников.

В результате пожара пострадал ребенок – девочка 2009 года рождения, её госпитализировали в НКМЦ им. З.И.Круглой. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

 

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Опубликовано 28 Сен 2017 в 18:19. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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