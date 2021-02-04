В Орле при пожаре в тепловом коллекторе погиб человек

2 февраля в Заводском районе города Орла в тепловом коллекторе произошел пожар, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.