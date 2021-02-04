4 февраля 2021



В Орле при пожаре в тепловом коллекторе погиб человек

2 февраля в Заводском районе города Орла в тепловом коллекторе произошел пожар, в результате которого один человек погиб и двое пострадали. По данному факту следственными органами СК России по Орловской области проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 04 Фев 2021 в 11:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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