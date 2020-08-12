В Орле приемочная комиссия одобрила ремонт 36 дворов

Как сообщает МКУ «Управление капитального строительства города Орла», за минувшие две недели при непосредственном участии жителей были приняты дворовые территории на Московском шоссе, 139; ул. Комсомольской, 286; ул. Тургенева, 39 и 43.

Всего к настоящему времени принято 36 дворов. К сдаче готовы пять дворов: по ул. Дмитрия Блынского, 2; ул. Металлургов, 2; ул. Старо-Московская, 20 и 24; ул. Планерная, 75.

Активными темпами ремонтируются 19 дворов по следующим адресам: ул. Кузнецова, 2; ул. Кукушкина, 1; ул. Металлургов, 19 и 54; ул. Грузовая, 1; ул. Васильевская, 136; ул. Циолковского, 10; ул. Комсомольская, 342; ул. Черкасская, 79; ул. Чечневой, 3; ул. Веселая, 24; ул. Генерала Родина, 60, 60а и 62; ул. Ломоносова, 3а; ул. 7-Ноября, 28; ул. Полесская, 19; Наугорское шоссе, 52; ул. Октябрьская, 132а.

Всего в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» будет благоустроено 67 дворов, информирует администрация г. Орла.