13 августа 2020



В Орле пристав-исполнитель подозревается во взяточничестве

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Северного районного отдела судебных приставов города Орла УФССП России по Орловской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, подозреваемая с июля 2019 года по февраль 2020 года получила в качестве взятки 12 тысяч рублей от местной жительницы за осуществление исполнительских действий, направленных на взыскание задолженности по алиментам с должника.

Преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ и УФССП, информирует СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 13 Авг 2020 в 13:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 34

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