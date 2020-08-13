В Орле пристав-исполнитель подозревается во взяточничестве

Следственными органами СК России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя Северного районного отдела судебных приставов города Орла УФССП России по Орловской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По данным следствия, подозреваемая с июля 2019 года по февраль 2020 года получила в качестве взятки 12 тысяч рублей от местной жительницы за осуществление исполнительских действий, направленных на взыскание задолженности по алиментам с должника.

Преступление выявлено при участии сотрудников УФСБ и УФССП, информирует СУ СК по Орловской области.