В Орле приставы в ходе рейда с сотрудниками ГИБДД арестовали пять автомобилей

В ходе совместного рейда, проведенного судебными приставами с сотрудниками ГИБДД на текущей неделе, на дорогах г. Орла и Орловского района было проверено 249 водителей, выявлено 22 должника, произведен арест пяти автомобилей (за долги по налоговым обязательствам, административным штрафам, алиментам). Остальным должникам, задолжавшим менее трех тысяч рублей, вручены повестки о явке в отдел судебных приставов.

Владельцам пластиковых карт было предложено сразу оплатить задолженность через переносной POS-терминал — оплачено шесть штрафов ГИБДД, информирует УФССП по Орловской области.