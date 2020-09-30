В Орле привели в порядок три въездных знака

Сегодня, 30 сентября, заканчивается срок муниципального контракта с ПАО «МРСК Центр» — Орёлэнерго. Подрядная организация восстановила знаки в районе пересечения ул. Ливенской и Залегощенского шоссе, на Карачевском и Кромском шоссе.

По информации специалистов управления коммунальным хозяйством, следующим этапом по обновлению «визитных карточек» города станет замена знаков на ул. Поселковой и Наугорском шоссе. Эти работы будут выполнены до 30 октября.

Стоимость работ по обновлению въездных знаков — 5 млн рублей, информирует администрация г. Орла.