30 сентября 2020



В Орле привели в порядок три въездных знака

Сегодня, 30 сентября, заканчивается срок муниципального контракта с ПАО «МРСК Центр» — Орёлэнерго. Подрядная организация восстановила знаки в районе пересечения ул. Ливенской и Залегощенского шоссе, на Карачевском и Кромском шоссе.

По информации специалистов управления коммунальным хозяйством, следующим этапом по обновлению «визитных карточек» города станет замена знаков на ул. Поселковой и Наугорском шоссе. Эти работы будут выполнены до 30 октября.

Стоимость работ по обновлению въездных знаков — 5 млн рублей, информирует администрация г. Орла.

 

Число заболевших боррелиозом после укусов клещей выросло до 3-х
В Орловской области в суд направлено уголовное дело о двойном убийстве
«Зеленстрой» вырастил цветы к праздникам
Опубликовано 30 Сен 2020 в 14:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

Комментарии закрыты.

Новости

Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"