11 августа 2021



В Орле признан аварийным еще один мост

В июне-июле 2021 года специалисты ООО «Проект-сервис» (г. Брянск) проводили обследование несущих конструкций Колхозного моста. По результатам визуального и инструментального обследования конструкций, анализа данных инструментальных, геодезических, приборных измерений, результатов лабораторных исследований и оценки грузоподъемности пролетных строений ООО «Проект-сервис» предоставило заключение об аварийном состоянии и недопустимости эксплуатации Колхозного моста, а также необходимости его реконструкции.

К числу наиболее явных дефектов и повреждений относятся поверхностная и язвенная коррозия с ослаблением сечения металлических балок пролетных строений; провисание балок с превышением допустимого прогиба; расслоение металла элемента основного сечения по толщине проката главных балок пролетного строения; разрушение защитного слоя с оголением и коррозией арматуры консолей плиты; Разрушение ригелей опор в местах опирания опорных частей. Также на опорах обнаружены серьёзные продольные и вертикальные трещины.

Как отмечают ООО «Проект-сервис», первоочередные причины аварийного состояния Колхозного моста кроются в «возрасте» — он 1964 года постройки. Также проектировщики ссылаются на принятые во время строительства проектные решения, которые в настоящий момент времени не отвечают нормативным требованиям.

До проведения работ по реконструкции Колхозный мост будет закрыт для движения автотранспорта. Сейчас результаты обследования находятся на рассмотрении в администрации Орла. Стоимость реконструкции будет определена после составления проектно-сметной документации.

Напомним, ранее в орловских СМИ появилась информация, что строительство нового моста обойдется в два раза дешевле, чем реконструкция старого.

 

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Опубликовано 11 Авг 2021 в 17:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 79

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