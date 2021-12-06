В Орле продавали фальсифицированную красную икру

В Орле частное лицо привлекли к ответственности за реализацию фальсифицированной красной икры.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора, фальсификат был обнаружен в одном из домов по ул. Веселая.

В результате мониторинга данных ФГИС «Меркурий» было установлено, что данная торговая площадка не зарегистрирована в информационной системе, что свидетельствует о реализации продукции животного происхождения без ветеринарных сопроводительных документов.

В ходе совместного с полицией оперативного выезда на место был установлен факт свободной реализации «икры лососевой зернистой (кеты) ГОСТ 18173-2004» производства ООО «Дельта» (адрес: 684017, г. Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, ул. Ручейная, д. 17 Б) в количестве 16 банок.

В ходе лабораторных исследований проб икры видоспецифичной ДНК кеты, ДНК рыбы обнаружено не было, что свидетельствует о фальсификации продукции.

Кроме того, производственная площадка, адрес которой был указан на банках, не зарегистрирована в системе, что указывает на её фантомность.

По результатам проверки в отношении продавца — гражданки РФ составлены протоколы об административном правонарушении по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ.

Остатки продукции изъяты для дальнейшей утилизации.

Управление Россельхознадзора настоятельно рекомендует потребителям не приобретать икру с рук и в местах несанкционированной торговли.