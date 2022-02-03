В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Орле.

Обработка осуществлялась во всех помещениях здания вокзала. Особое внимание специалисты уделили контактным поверхностям мест общего пользования. Лестницы, переходы, залы ожидания, кассы были обработаны высокоэффективными дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных. Их распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов. Сотрудники МЧС обработали более 1900 квадратных метров вокзальных помещений.

МЧС России продолжит оказывать помощь в проведении дезинфекции различных объектов, информирует ГУ МЧС по Орловской области.