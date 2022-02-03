3 февраля 2022



В Орле продезинфицировали железнодорожный вокзал

Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части провели дезинфекцию железнодорожного вокзала в Орле.

Обработка осуществлялась во всех помещениях здания вокзала. Особое внимание специалисты уделили контактным поверхностям мест общего пользования. Лестницы, переходы, залы ожидания, кассы были обработаны высокоэффективными дезинфицирующими средствами, безопасными для людей и животных. Их распыляли их с помощью специального оборудования: ранцевых дезинфекционных приборов. Сотрудники МЧС обработали более 1900 квадратных метров вокзальных помещений.

МЧС России продолжит оказывать помощь в проведении дезинфекции различных объектов, информирует ГУ МЧС по Орловской области.

 

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Опубликовано 03 Фев 2022 в 11:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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