В Орле продолжается благоустройство

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, городские коммунальные службы работают по обычному графику.

Как сообщает администрация города Орла, на территории 11 воинских захоронениях, расположенных на территории города, покрашены стелы и памятники, бордюры, ограждения, восстановлены надписи на постаментах, вычищены памятные плиты, вывезен мусор.

Специалисты МУП «Зеленстрой» высадили около полутора тысяч саженцев липы, остролистного клёна и рябины на 12 улицах и в городских скверах. Молодые деревца появились вдоль улиц 8-е Марта, Комсомольской, Рощинской, Зеленина, Емлютина, Тургенева, набережной Дубровинского, переулка Соляного, Наугорского шоссе, в скверах «Ливенский», Поликарпова и Лескова.

Всего в этом году (весной и осенью) в Орле планируется высадить 5 тыс. саженцев.

Также на городских клумбах высажено около 20 тыс. цветов. 28 апреля был установлен топиарный «Орден Отечественной войны» перед Вечным огнём в сквере Танкистов, 8 мая установили «Кораблик» на ул. Брестской.

С 27 апреля по 8 мая ликвидированы несанкционированные свалки на улицах Пушкина, Васильевской, Приборостроительной, Жилинской и Металлургов. Также в эти дни очищаются от мусора береговые линии.

В Советском районе очищено от пыли и покрашено 9,8 тыс. п.м. ограждений. В Заводском районе — 7,6 тыс. п.м. В Железнодорожном районе приведено в порядок 2,8 тыс.п.м ограждений, в Северном районе – 3,5 тыс. п.м.

Бригады ООО «Доринвест» с 14 апреля приступили к нанесению разметки на городских улицах. Осевые линии и пешеходные переходы размечены краской и термопластиком на улицах Горького, Комсомольской, 1-й Посадской, Московской, Мостовой и Авиационной. Это треть от запланированного.

Всего планируется нанести 30 804 кв.м, уже выполнено 10 089 кв.м.

Работы по укладке горячего асфальтобетона в настоящее время ведутся на улицах Герцена, 2-й Курской, Колхозной, МОПРа, Городской, Елецкой, 5-й Орловской стрелковой дивизии, перекрёстке Гагарина и Гостиной, в переулке Молодогвардейском, Московском шоссе.

Также по итогам конкурсных процедур к ремонту улиц привлечены три подрядчика: ООО «РемДорСтрой», ООО «ГорСтрой» и ООО «Каскад». В настоящее время приводятся в порядок улицы Советская, 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Курские, Генерала Родина, Матросова, Полесская, Осипенко, Салтыкова-Щедрина, Горького, Октябрьская, Бурова, Германо, пл. Поликарпова.