В Орле продолжается борьба с зарплатой «в конвертах»

В Орле на заседание комиссии по легализации зарплаты пригласили 20 подрядчиков, которые задействованы в различных ремонтных работах на территории областного центра. Ряд подрядчиков из присутствовавших на комиссии попали «в группу риска». С ними работу продолжат сотрудники налоговой инспекции. При этом из 20 приглашенных на встречу пришли лишь 11 человек.

— Если к вам кто-то не приходит, выходите из кабинетов и встречайтесь с ними вместе на объектах. Это наши подрядчики, которые работают на наших объектах. Подчеркну: у нас не должно быть подрядчиков, у которых уставной капитал 10 тысяч рублей и числится один руководитель, но выигрывает миллионный контракт, а на объекте работают незарегистрированные люди. Комиссия должна тесно взаимодействовать с налоговой службой и другими органами, — подчеркнул сити-менеджер Александр Муромский.

В контексте обсуждения финансовых вопросов на рабочем совещании начальнику финансово-экономического управления Игорю Краличеву поручили представить план действий по увеличению доходной части бюджета.

— Подготовлено предложение по сокращению аппарата управления на трехлетний период. Оно позволит сэкономить на расходах порядка 70 млн рублей, — рассказал главный по городским финансам.

Александр Муромский также заявил о необходимости проверки использования имущества, которое числится за управлением образования, культуры и спорта. Он поручил Игорю Краличеву совместно с начальником управления социальной поддержки Екатериной Данилевской проанализировать содержание объектов, коммунальные расходы и представить отчеты с предложением по оптимизации, чтобы впоследствии при формировании бюджета на 2019 год все пункты были предусмотрены, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.