В Орле продолжается дезинфекция улиц

23 апреля бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» обрабатывают проезжую часть улиц, тротуары и городские парковки.

Как сообщает администрация города Орла, в Советском районе санитарная обработка ведется на ул. 60 лет Октября, ул. Ломоносова, ул. Лескова (до ул. Приборостроительной), Наугорском шоссе, ул. Плещеевской (от Наугорского шоссе до ул. Парижской Коммуны), ул. Тургенева, на Тургеневском мосту, ул. Брестской, ул. Полесской, ул. Новикова, ул. Генерала Родина, ул. Цветаева (от ул. Генерала Родина до Наугорского шоссе), на Александровском мосту.

В Железнодорожном районе дезинфицируют ул. Московскую, ул. Орджоникидзе, Привокзальную площадь, ул. Привокзальную, Красный мост, ул. Герцена, Октябрьский мост.

В Северном районе обрабатывают Московском шоссе (до ул. Рощинской).

В Заводском районе обрабатывают ул. Гостиную, ул. Комсомольскую, Кромское шоссе, ул. Васильевскую, Карачевское шоссе, ул. Авиационную, ул. Спивака, ул. Мостовую, ул. Колхозную, ул. 2-ю Пушкарную, дублёр ул. Комсомольской, ул. Кромскую, ул. Планерную, ул. Машкарина, ул. Саханскую, ул. Машиностроительную, ул. Высоковольтную, ул. Автогрейдерную, ул. Латышских Стрелков, пер. Карачевский, пер. Пищевой, ул. 5-ой Орловской стрелковой дивизии, ул. Орёлстроевскую, ул. Карачевскую, пер. Воскресенский, пер. Рыночный, площадь Карла Маркса, ул. Левый берег Оки, ул. Гагарина, ул. Городскую, пер. Маслозаводской, ул. Черкасскую, ул. Красина, ул. Нормандии-Неман, Комсомольскую площадь, ул. Маяковского, ул. МОПРа, ул. 1-ю Посадскую, ул. 2-ю Посадскую.

Завтра обработка улиц продолжится. В зависимости от погодных условий, бригады завершают полный цикл обработки улично-дорожной сети Орла за две-три смены. В качестве дезраствора применяется одобренный Роспотребнадзором и безопасный для жителей гипохлорит натрия.