В Орле продолжается подготовка к половодью

Подготовка к весеннему ЧП начинается заранее, ведь до таяния снегов надо зайти в каждый дом, который может попасть в зону затопления, и разъяснить каждому жителю, как спрятаться от опасности. Главная причина возникновения половодья — интенсивное таяние снега. Каждый год этот процесс индивидуален и непредсказуем. Всегда существует вероятность превышения природным явлением уже наблюдавшейся отметки.

Почему половодье непредсказуемо? Дело в том, что на него оказывает влияние сразу несколько важнейших факторов и их сочетание предсказать заранее невозможно. Можно, например, вычислить глубину промерзания почвы, толщину снежного покрова, запасы воды в снеге. Но несколько параметров, увы, заранее предсказать нельзя. Речь идет о погоде в момент пика половодья. Если вдруг пройдет сильный дождь, то таяние снега ускорится и даже небольшие сугробы быстро растают, что вместе с обильным дождем приведет к выходу рек из берегов. Если же ночью будут стоять заморозки, а днем температура будет чуть выше нуля, то даже огромные сугробы успеют растаять постепенно и большого половодья не будет. Наконец, заметно год от года меняются и сроки прохождения большой воды. Поэтому в городе решили не тянуть до последнего.

«Безусловно, кому-то может показаться, что эту работу нужно проводить в конце февраля — начале марта. Однако отталкиваясь от опыта прошлых лет, с учётом всех реалий и сроков проведения организационных мероприятий, работа в этом направлении начинается с первого месяца зимы. Сейчас самый активный период информационной и организационной работы с целью предотвращения ЧС в период разлива рек. Сегодня это одна из важнейших задач. В прошлом году все этапы подготовки завершились благополучно и в срок. К нашему счастью, весеннее половодье прошло в регулируемом режиме, без неожиданностей», — рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по безопасности администрации Орла Мераб Дохнадзе.

Удачный опыт 2021 года должен повториться и в этот раз. По крайней мере, для этого делается всё возможное. Так, уже ведутся подворовые обходы многоквартирных домов, находящихся в зоне возможного подтопления и, конечно, домов частного сектора. Задача таких рейдов — напомнить населению о правилах поведения при активном разливе реки. Устные беседы подкрепляются вручением памятки с перечнем нехитрых правил, которые помогут уберечь имущество, здоровье и даже жизни граждан.

Первыми на пути буйства весенних вод окажутся некоторые дома ул. Скульптурной, пер. Скульптурного, ул. Линейной, ул. Заводской, пер. Городского, ул. Левый берег р. Оки, пер. Равнинного, пер. Проходного, пер. Заливного, пер. Лебединого, ул. Преображенского, ул. Пойменной, ул. Радужной, ул. Кривцова, ул. Трубина, ул. Отрадной, ул. Приокской, ул. 2-й Пушкарной, наб. Есенина, пер. Приокского, пер. Пловецкого, ул. Нормандии-Неман, пер. Преображенского, ул. 1-й Пушкарной, ул. Береговой, ул. Колпакчи, пер. Костомаровского, ул. 7 Ноября.

«Как правило, люди, чьи дома находятся в зоне подтопления, имеют опыт в эвакуации. Эти граждане зачастую организованные и собранные, они знают правила поведения, заранее проводят необходимые инженерные мероприятия. Но лишний раз вспомнить основные правила безопасности ни для кого лишним не будет»,- уверен Мераб Дохнадзе.