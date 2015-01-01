В Орле продолжается прием заявок на участие в региональном этапе чемпионата «Молодые профессионалы»

Чемпионат пройдет 8 — 11 февраля 2017 года по 19 компетенциям. Соревнования профмастерства состоятся в  ОГУ им. Тургенева, в техникумах и колледжах региона. Право на участие в чемпионате имеют молодые специалисты в возрасте до 22 лет из Орловской области.

Определены региональные эксперты по различным компетенциям. Также согласовано участие девяти приглашенных национальных экспертов.

Прием заявок на региональный этап чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) завершается 31 декабря, информирует пресс-служба администрации Орловской области.

На сегодняшний день имеются свободные места по компетенциям «Администрирование отеля», «Веб-дизайн», «Инженерный дизайн», «Мобильная робототехника», «Предпринимательство», «Прототипирование», «Сварочные технологии», «Штукатурные работы», «Токарные работы», «Фрезерные работы» и «Электромонтажные работы».

Более подробная информация о проекте на сайтах: worldskills.ru, oreluniver.ru.

 

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Опубликовано 27 Дек 2016 в 14:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 19

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