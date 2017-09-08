В Орле продолжается сбор средств для 12-летней Леры Колдышевой

12 января в Орловском городском центре культуры состоится благотворительный концерт «Свет рождественской звезды».

Средства от продажи билетов, а также собранные пожертвования передадут двенадцатилетней орловчанке Лере Колдышевой для послеоперационной реабилитации.

Лера родилась с серьезной патологией — пороком развития поясничного отдела позвоночника и спинного мозга. Родители отказались от девочки еще в роддоме. Лера воспитывается в приемной семье Надежды Апполат и Алексея Дедкова. Приемные родители прикладывают все усилия, чтобы дочь сделала первые самостоятельные шаги. За два последних года Лера перенесла четыре операции в ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» (г. Москва). Сейчас девочка уже может недолгое время ходить на костылях, обходясь без инвалидного кресла. Впереди еще две операции, запланированные на первую половину 2018 года. А потом необходима реабилитация, которая важна не менее, чем оперативное лечение.

Все билеты на благотворительный концерт «Свет рождественской звезды» уже раскуплены. Их приобрели сотрудники администрации Орла и муниципальных учреждений культуры и образования города.

Оказать помощь Лере может любой желающий. В городском центре культуры установлены урны для пожертвований. Кроме того, денежные средства можно перечислить на личный счет приемной мамы Леры.

Реквизиты банковского счета для оказания помощи Лере Колдышевой:

Банк получателя:

Орловское отделение №8595 ПАО СБЕРБАНК г. Орел

счет получателя 40817810847004616318

Получатель: Апполат Надежда Витальевна