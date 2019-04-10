В Орле продолжается ямочный ремонт дорог

В рамках муниципального контракта, заключенного между управлением коммунальным хозяйством и ГУП ОО «Дорожная служба», планируется отремонтировать литым асфальтобетоном 16 участков дорог, информирует администрация г. Орла.

В настоящее время работы ведутся на следующих объектах: ул. Скворцова (уложено 28,4 кв.м), ул. Генерала Родина (66 кв.м), пер. Маслозаводской (86 кв.м), ул. 1-я Посадская на пересечении с ул. Карачевской (74 кв.м), ул. Городская (44 кв.м), ул. МОПРа (57 кв.м), ул. Васильевская (70,4 кв.м), ул. Комсомольская (173 кв.м), ул. Пушкина (30 кв.м), ул. Раздольная на участке от ул. Рощинской до ОСПАЗ (40 кв.м) и на участке между улицами Михалицына и Бурова (51 кв.м), Московское шоссе (17 кв.м).

Бригады ГУП ОО «Дорожная служба» работают в ночное время, чтобы не допускать транспортных заторов. Всего планируется залатать 1 300 кв.м. дорог.

10 апреля будут заключены муниципальные контракты на капитальный ремонт асфальтового покрытия в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, ул. Московскую будет ремонтировать АО «Орелдорстрой» (стоимость контракта составляет 83 млн 701 тыс 720 рублей), ул. Комсомольскую на участке от ул. 2-й Посадской до Карачевского шоссе — ООО «РемДорСтрой» (стоимость контракта 68 млн 720 тыс 920 рублей), ул. Северную — ООО «Посейдон» (стоимость контракта 19 млн 488 тыс 558 рублей). Прием заявок на выполнение ремонта по Кромскому шоссе завершается 12 апреля.

Одно из условий национального проекта — применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, включая использование контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов. В ремонте Кромского шоссе будет использоваться новая технология «Новачип», которая предусматривает устройство тонких защитных слоев из модифицированных асфальтобетонов, а также покрытие щебеночно-мастичным асфальтобетоном ЩМА-16.