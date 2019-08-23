В Орле продолжают охоту на нелегальных таксистов

Городская налоговая вместе с полицией постоянно проводит рейды по выявлению нелегальной коммерческой деятельности. С начала года провели уже 10 оперативных проверок по вопросу соблюдения законодательства при осуществлении перевозок пассажиров легковыми такси. В результате, если верить пресс-службе ФНС, нарушения выявлены в 100% случаев.

Инспекция ФНС России по г. Орлу напоминает, что при создании бизнеса необходимо зарегистрироваться в налоговых органах. В этом могут помочь интернет-сервисы размещенные на сайте ФНС России www.nalog.ru, которые существенно сократят время прохождения административных процедур и помогут получить всю необходимую информацию не выходя из дома.