В Орле продолжают сносить незаконные гаражи

В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных на муниципальной земле металлических гаражей. Вся процедура в деталях прописана в постановлении №493 от 19.02.2015 В частности, территориальное управление Заводского района предлагает собственникам гаражей, размещенных в районе дома №11 на улице Песковской, добровольно произвести демонтаж строений в срок до 23 марта 2019 года. Оповещения размещены непосредственно на объектах недвижимости. В случае, если собственники не произведут самостоятельный демонтаж, местом хранения конструкций и имущества станет территория МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Новосильское шоссе, 18), — уточнили в пресс-службе городской администрации.