13 марта 2019



В Орле продолжают сносить незаконные гаражи

В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных на муниципальной земле металлических гаражей. Вся процедура в деталях прописана в постановлении №493 от 19.02.2015 В частности, территориальное управление Заводского района предлагает собственникам гаражей, размещенных в районе дома №11 на улице Песковской, добровольно произвести демонтаж строений в срок до 23 марта 2019 года. Оповещения размещены непосредственно на объектах недвижимости. В случае, если собственники не произведут самостоятельный демонтаж, местом хранения конструкций и имущества станет территория МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Новосильское шоссе, 18), — уточнили в пресс-службе городской администрации.

 

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Опубликовано 13 Мар 2019 в 16:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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