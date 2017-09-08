В Орле продолжают «сохранять» уничтоженный памятник архитектуры

Начальник областного управления по государственной охране объектов культурного наследия ответил депутатам городского совета о судьбе дома по Гостиной, 1. Напомним, ранее обществу «СтройПодряд» было выдано разрешение на подготовку стройплощадки. Причем в документах это названо загадочным термином «сохранение». Теперь «сохранение» перешло на новый этап.

23 октября собственнику уничтоженного здания выдана новая, еще более загадочная бумага — «Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия». В чем суть «сохранения» депутатам никто пояснить не смог, так как само здание 28 мая под покровом ночи было уничтожено самым варварским способом. В полиции сейчас находится в производстве дело по факту повреждения объекта культурно наследия. Следственные действия по этому делу продолжаются.