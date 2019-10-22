В Орле продолжают вешать на здания QR-коды

Историю объектов культурного наследия Орла любой желающий теперь сможет узнать с помощью мобильного телефона. По инициативе мэра Орла Василия Новикова, для 12 объектов культурного наследия в городе и для одного в области (Усадьба Куракиных), изготовлены таблички с QR-кодами. Сегодня, 22 октября, градоначальник, вместе с руководителем театра «Свободное пространство» Мариной Тепловой, установили такую табличку на здании бывшего магистрата, ныне театр «Свободное Пространство». Технология формирования табличек реализована на базе системы YouGid. Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение официального туристического портала Орловской области visit-orel.ru. C помощью этого приложения можно получить подробную информацию об объекте, онлайн-экскурсиях, городских квестах, а также о пеших туристических маршрутах. На базе технологий геосоциальной сети YouGid, создан и функционирует официальный туристический портал Орловской области www.visit-orel.ru, на котором представлен культурно-исторический потенциал региона.

Перечень объектов и их адресов:

1 Богоявленская церковь Россия, Орловская область, Орёл, Богоявленская площадь, 1

2 Здание магистрата Россия, Орловская область, Орёл, площадь Карла Маркса, 2

3 Церковь Василия Великого (Троицкая) Россия, Орловская область, Орёл, Васильевская улица, 20

4 Торговые ряды Россия, Орловская область, Орёл, Гостиная улица, 2

5 Здание банка Россия, Орловская область, Орёл, Гостиная улица, 6

6 Здание бывшего Северного банка Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 39

7 Жилой дом Россия, Орловская область, Орёл, Комсомольская улица, 63

8 Здание бывшей гостиницы Е. К. Иордан Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 19

9 Церковь Михаила Архангела и часовня Россия, Орловская область, Орёл, Михаило-Архангельский переулок

10 Здание гимназии Россия, Орловская область, Орёл, Воскресенский переулок, 3

11 Памятник Н. С. Лескову Россия, Орловская область, Орёл, площадь Искусств

12 Здание аптеки Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 11

13 Усадьба Куракиных Россия, Орловская область