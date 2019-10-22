22 октября 2019



В Орле продолжают вешать на здания QR-коды

Историю объектов культурного наследия Орла любой желающий теперь сможет узнать с помощью мобильного телефона. По инициативе мэра Орла Василия Новикова, для 12 объектов культурного наследия в городе и для одного в области (Усадьба Куракиных), изготовлены таблички с QR-кодами. Сегодня, 22 октября, градоначальник, вместе с руководителем театра «Свободное пространство» Мариной Тепловой, установили такую табличку на здании бывшего магистрата, ныне театр «Свободное Пространство». Технология формирования табличек реализована на базе системы YouGid. Для сканирования кода с таблички можно использовать как обычное приложение для сканирования QR-кодов, так и приложение официального туристического портала Орловской области visit-orel.ru. C помощью этого приложения можно получить подробную информацию об объекте, онлайн-экскурсиях, городских квестах, а также о пеших туристических маршрутах. На базе технологий геосоциальной сети YouGid, создан и функционирует официальный туристический портал Орловской области www.visit-orel.ru, на котором представлен культурно-исторический потенциал региона.

Перечень объектов и их адресов:

1 Богоявленская церковь Россия, Орловская область, Орёл, Богоявленская площадь, 1
2 Здание магистрата Россия, Орловская область, Орёл, площадь Карла Маркса, 2
3 Церковь Василия Великого (Троицкая) Россия, Орловская область, Орёл, Васильевская улица, 20
4 Торговые ряды Россия, Орловская область, Орёл, Гостиная улица, 2
5 Здание банка Россия, Орловская область, Орёл, Гостиная улица, 6
6 Здание бывшего Северного банка Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 39
7 Жилой дом Россия, Орловская область, Орёл, Комсомольская улица, 63
8 Здание бывшей гостиницы Е. К. Иордан Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 19
9 Церковь Михаила Архангела и часовня Россия, Орловская область, Орёл, Михаило-Архангельский переулок
10 Здание гимназии Россия, Орловская область, Орёл, Воскресенский переулок, 3
11 Памятник Н. С. Лескову Россия, Орловская область, Орёл, площадь Искусств
12 Здание аптеки Россия, Орловская область, Орёл, улица Ленина, 11
13 Усадьба Куракиных Россия, Орловская область

 

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Опубликовано 22 Окт 2019 в 17:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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