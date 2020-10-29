29 октября 2020



В Орле продолжают высаживать молодые деревья

К настоящему времени в Орле высажено 842 молодых дерева.

Деревья высаживают работники МУП «Зеленстрой», сотрудники территориальных управлений администрации города Орла и общественные организации.

Саженцы уже появились в парках «Разградский», «Семинарский», «Орловская крепость»; в скверах им. Поликарпова, Ливенском, Танкистов, Кузнецова (в районе домов №6 и №8), у завода «Научприбор», в районе дома №62 по наб. Дубровинского; на территориях вдоль проезда от ул. Революции до детской поликлиники №3, а также между Медведевским лесом и домом №31 по ул. Рощинской; на улицах Левый берег реки Оки (от дома №51 до моста Дружбы), правый берег реки Орлик (от Тургеневского моста до «Стрелки»), 1-й Посадской, Полесской (в районе дома №16), Приборостроительной (в районе дома №18), Картукова, Октябрьской, Комсомольской (в районе школы №6), Поселковой, на пересечении улиц Орджоникидзе и Ляшко.

На этих участках высаживались рябины, липы и красные клёны. А в пер. Соляном появились два бархата амурских.

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла, работы будут продолжаться до наступления морозов.

 

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Опубликовано 29 Окт 2020 в 12:48. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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