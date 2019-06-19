19 июня 2019



В Орле продолжаются мусорные баталии

Вопрос о вывозе мусора в Орле не теряет своей актуальности. Депутаты горсовета озабочены тем, что в некоторых местах мусор убирают из ряда вон плохо. Так, народный избранник Тимур Нерушев отметил, что на его неоднократные обращения не было со стороны регоператора никакой реакции. По-прежнему в Заводском районе образуется перенакопление мусора. Своего коллегу по депутатскому корпусу поддержал и Александр Головин. Он также отметил плохую работу по вывозу мусора на вверенном ему округе. Также парламентарии обратили внимание на недостаточное количество приобретенных контейнеров. По их мнению, закупленных 150 емкостей не достаточно.

Перевозчики обозначили и еще одну проблему. Они посетовали на отсутствие взаимодействия между ними и руководством УК «Зеленой рощи». Было отмечено, что с приходом нового руководителя Александра Ворожбита, с ними не разу не было конструктивного диалога. Представитель перевозчика «Экоград» Елена Брюзгина обратила внимание на предвзятое отношение регоператора к их компании. По ее словам, с апреля месяца им не платят деньги за выполненную работу. В частности, не оплачена ликвидация очень большой несанкционированной свалки.

Возникли трудности и в Железнодорожном районе города, когда к вывозу мусора приступил новый перевозчик — компания «Экологистик». Напомним, что с 4 июня регоператор расторг контракт с «Экотексити». Однако, по заверениям первого заместителя директора УК «Зеленая роща» Алексея Козеева, возникшие проблемы связаны с переходным периодом и ситуация постепенно выравнивается.

По итогам обсуждения этого вопроса, депутаты еще раз поручили регоператору отработать все графики вывоза мусора. Кроме того, народные избранники попросили УК «Зеленая роща» обеспечить своевременную оплату перевозчикам за выполненную ими работу.

Подчеркнем, что все проблемные вопросы, связанные с организацией вывоза мусора будет рассмотрен на ближайшем оперативном штабе, который проведет мэр Орла Василий Новиков.

 

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Опубликовано 19 Июн 2019 в 16:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 47

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