28 апреля 2022



В Орле проходит акция «Георгиевская ленточка» (6+)

В патриотической акции принимают участие активисты Центра «Десантник» и Военно-патриотического клуба «Морпехи» Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.

Каждый будний день, до 9 мая, с 17.00 до 18.00 волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки

в парке Победы;

на бульваре Победы у памятника генералу А.В. Горбатову;

у памятника Героям-комсомольцам Орловщины;

на пересечении ул. Разведчика Воробьёва и бульвара Молодёжи;

в сквере Танкистов;

около КДЦ «Металлург».

 

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Опубликовано 28 Апр 2022 в 15:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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