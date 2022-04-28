В Орле проходит акция «Георгиевская ленточка» (6+)
В патриотической акции принимают участие активисты Центра «Десантник» и Военно-патриотического клуба «Морпехи» Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.
Каждый будний день, до 9 мая, с 17.00 до 18.00 волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки
в парке Победы;
на бульваре Победы у памятника генералу А.В. Горбатову;
у памятника Героям-комсомольцам Орловщины;
на пересечении ул. Разведчика Воробьёва и бульвара Молодёжи;
в сквере Танкистов;
около КДЦ «Металлург».