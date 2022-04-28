В Орле проходит акция «Георгиевская ленточка» (6+)

В патриотической акции принимают участие активисты Центра «Десантник» и Военно-патриотического клуба «Морпехи» Орловского государственного аграрного университета им. Н.В. Парахина.

Каждый будний день, до 9 мая, с 17.00 до 18.00 волонтёры будут раздавать Георгиевские ленточки

в парке Победы;

на бульваре Победы у памятника генералу А.В. Горбатову;

у памятника Героям-комсомольцам Орловщины;

на пересечении ул. Разведчика Воробьёва и бульвара Молодёжи;

в сквере Танкистов;

около КДЦ «Металлург».