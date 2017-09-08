В Орле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!»

Акция «Сообщи, где торгуют смертью!» продлится до 24 ноября.

Жители, располагающие сведениями о лицах, причастных к незаконному обороту наркотиков, действующих наркопритонах, могут сообщать информацию по телефону доверия УМВД России по Орловской области – (4862) 41-38-56 или по телефону доверия УФСБ по Орловской области — 43-76-36.

Также граждане могут получить консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей: БУЗ ОО «Орловский наркологический диспансер» – (4862) 77-07-03; консультацию психолога по молодежному телефону доверия (4862) 44-52-55.

По фактам распространения наркотиков, наличия надписей об их сбыте на зданиях и других объектах, граждане могут обратиться в администрацию города Орла по телефону (4862) 43-22-12.