В Орле проходит благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз»

Всероссийская благотворительная акция «Полицейский Дед Мороз» продолжается. Сотрудники полиции побывали в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД, куда по решению суда помещают детей и подростков, совершивших правонарушения или общественно опасные деяния. Режим содержания детей направлен на переориентацию их асоциального поведения, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Полицейский Дед Мороз поздравил ребят с наступающим Новым годом. Также сотрудники полиции напомнили воспитанникам Центра о необходимости соблюдения личной безопасности и ответственности, предусмотренной за совершение правонарушений. Ребята искренне пообещали полицейским хорошо себя вести в следующем году и получили новогодние подарки.

В завершение мероприятия сотрудники орловской полиции раздали воспитанникам Центра волшебные письма-памятки от «Полицейского Деда Мороза», в которых в сказочной форме приведены основные правила поведения в незнакомых ситуациях.