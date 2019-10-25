25 октября 2019



В Орле проходит театральный фестиваль «Русская классика» (16+)

Фестиваль проходит на сцене Орловского государственного академического театра им. И. С. Тургенева. Зрители увидят спектакли в исполнении ведущих актеров из Орла, Белгорода, Владимира, Лобни, Рязани и Минска (Республика Беларусь). За пять дней орловским зрителям предстоит увидеть девять спектаклей по произведениям Александра Островского, Максима Горького, Леонида Андреева, Николая Гоголя, Александра Пушкина и Антона Чехова. Возрастные ограничения самые разные — от 6+ до 16+. Афишу фестиваля можно посмотреть здесь.

Лауреатов фестиваля определят в шести номинациях: «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль», «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография», «Лучший спектакль» и «Лучший актерский ансамбль».

Основная цель фестиваля — сохранение и современное осмысление средствами сценического искусства отечественного русского классического наследия, развитие театрального искусства на территории Орловской области, укрепление культурных связей и формирование положительного имиджа региона на международном уровне.

Как напомнили в пресс-службе областной администрации, фестиваль «Русская классика» в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века сделал Орел общепризнанной театральной площадкой, а затем на несколько десятилетий прекратил свою работу. Его возрождение — одно из центральных событий нового театрального сезона в ОГАТ им. И. С. Тургенева.

 

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Опубликовано 25 Окт 2019 в 13:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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