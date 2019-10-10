10 октября 2019



В Орле проходит техническая проверка средств оповещения

10 октября с 11.00 до 13.00 на территории Орловской области будет проводиться комплексная проверка технического состояния системы оповещения с включением электросирен. ГУ МЧС просит жителей Орловской области сохранять спокойствие.
Проверка проводится в плановом порядке для определения работоспособности аппаратуры, готовности технических средств к передаче информации об угрозах различного характера, информирует ГУ МЧС по Орловской области.
Запуск системы оповещения осуществляется с пункта управления Главного управления МЧС России по Орловской области.

При помощи специального оборудования в муниципальные районы и городские округа области посылается особый сигнал. При поступлении команды оперативные дежурные единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований отправят подтверждение о получении сигнала и проведут запуск электросирен. Их работа означает сигнал «Внимание всем!».

При возникновении ЧС необходимо  подойти к ближайшему источнику информации: дома – включить радио или телевизор, на улице – подойти к громкоговорящим устройствам. В случае угрозы или возникновения ЧС будет передана необходимая информация о дальнейших действиях.

 

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Опубликовано 10 Окт 2019 в 12:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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