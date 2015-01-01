В Орле проходит VI Областной Пасхальный фестиваль

19 и 20 апреля в Орле пройдет VI Областной Пасхальный фестиваль, организованный по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония с 2012 года.

Фестиваль откроется Пасхальным благотворительным концертом. В программе вечера, который состоится 19 апреля в 18:30 в Орловском филиале РАНХиГС (Бульвар Победы, 5а) — пасхальные песнопения. Во время концерта пройдет сбор средств в помощь епархиальному складу гуманитарной помощи матери и ребенку. Вход свободный.

20 апреля в 17:00 на колокольне Богоявленского собора пройдет I Областной фестиваль-конкурс колокольных звонов «Звоны над Орлом». С 19 века колокольня Богоявленского собора славилась своими звонами далеко за пределами Орла. В 1822 году для храма был вылит особый благовестный колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ орловского епископа Гавриила: «прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, и так уже бывшему в центре всех городских праздников, дан статус собора. В 2005 году для храма в Донецке отлит самый большой в Орловской области колокол весом в пять с половиной тонн и диаметром почти в два метра, а в 2007 году — набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 7 тонн.

Орловская митрополия