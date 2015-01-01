В Орле проходит VI Областной Пасхальный фестиваль

19 и 20 апреля в Орле пройдет VI Областной Пасхальный фестиваль, организованный по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Орловского и Болховского Антония с 2012 года.

Фестиваль откроется Пасхальным благотворительным концертом. В программе вечера, который состоится 19 апреля в 18:30 в Орловском филиале РАНХиГС (Бульвар Победы, 5а) — пасхальные песнопения. Во время концерта пройдет сбор средств в помощь епархиальному складу гуманитарной помощи матери и ребенку. Вход  свободный.

20 апреля в 17:00 на колокольне Богоявленского собора пройдет I Областной фестиваль-конкурс колокольных звонов «Звоны над Орлом». С 19 века колокольня Богоявленского собора  славилась своими звонами далеко за пределами Орла. В 1822 году для храма был вылит особый благовестный колокол, звук которого был отмечен как «ясный». Тогда же последовал указ орловского епископа Гавриила: «прежде благовеста Богоявленского ни в каком приходе его не начинать», а самому храму, и так уже бывшему в центре всех городских праздников, дан статус собора. В 2005 году для храма в Донецке отлит самый большой в Орловской области колокол весом в пять с половиной тонн и диаметром почти в два метра, а  в 2007 году — набор из девяти колоколов общим весом чуть менее 7 тонн.

Орловская митрополия

 

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Опубликовано 19 Апр 2017 в 14:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 9

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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