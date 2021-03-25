25 марта 2021



В Орле проходит выставка к Дню театра (12+)

С 27 марта по 2 апреля 2021 года в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина будет работать книжная выставка «В союзе звуков, образов и чувств», посвященная Всемирному дню театра.

На выставке представлены книги об истории русского и зарубежного театра, об особенностях отечественного театрального искусства, сборники воспоминаний о выдающихся русских драматургах, актерах и режиссерах; монографии корифеев театрального искусства: В. И. Немировича-Данченко, К .С. Станиславского, А. Я. Таирова; мемуары известных актеров и режиссеров: М. Казакова, А. Эфроса, В. Мейерхольда, О. Ефремова, Ю. Любимова и др.

 

Четыре года исправительной колонии за истязание детей
Мероприятия в день 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Орле
Орловцам напомнили, как задержать снег на участке
Опубликовано 25 Мар 2021 в 12:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"