В Орле проходит выставка к Дню театра (12+)

С 27 марта по 2 апреля 2021 года в отделе абонемента образовательных услуг Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина будет работать книжная выставка «В союзе звуков, образов и чувств», посвященная Всемирному дню театра.

На выставке представлены книги об истории русского и зарубежного театра, об особенностях отечественного театрального искусства, сборники воспоминаний о выдающихся русских драматургах, актерах и режиссерах; монографии корифеев театрального искусства: В. И. Немировича-Данченко, К .С. Станиславского, А. Я. Таирова; мемуары известных актеров и режиссеров: М. Казакова, А. Эфроса, В. Мейерхольда, О. Ефремова, Ю. Любимова и др.