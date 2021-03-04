4 марта 2021



В Орле проходит выставка «Женский почерк в мировой литературе» (12+)

С 4 по 15 марта 2021 года в универсальном читальном зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина работает выставка «Женский почерк в мировой литературе», приуроченная к Международному женскому дню.

Желающие могут ознакомиться с творчеством российских женщин-литераторов: Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Ольги Берггольц, Ольги Форш,Надежды Тэффи, а также их зарубежных коллег по писательскому цеху.

Библиотека предлагает все желающим в праздничные весенние дни ещё раз погрузиться в мир давно знакомых героев или открыть для себя ещё одну непрочитанную книгу.

 

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Опубликовано 04 Мар 2021 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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