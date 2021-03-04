В Орле проходит выставка «Женский почерк в мировой литературе» (12+)

С 4 по 15 марта 2021 года в универсальном читальном зале Орловской областной научной универсальной публичной библиотеки им. И. А. Бунина работает выставка «Женский почерк в мировой литературе», приуроченная к Международному женскому дню.

Желающие могут ознакомиться с творчеством российских женщин-литераторов: Зинаиды Гиппиус, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Нины Берберовой, Ольги Берггольц, Ольги Форш,Надежды Тэффи, а также их зарубежных коллег по писательскому цеху.

Библиотека предлагает все желающим в праздничные весенние дни ещё раз погрузиться в мир давно знакомых героев или открыть для себя ещё одну непрочитанную книгу.