В Орле проходят командно-штабные учения МЧС

В ходе второго этапа командно-штабного учения под руководством МЧС России по реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные сезонными рисками, в район условной ЧС выдвинулась аэромобильная группировка региона, развернут мобильный пункт временного размещения и подвижный пункт управления.

На втором этапе учений в Орле был введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Связано это было с тем, что, согласно вводной, в городе Орле из-за резкого повышения температуры началось активное снеготаяние и произошел подъем уровня воды в Оке. Инженерные сооружения не справляются с отводом воды. В зону подтопления попали семь улиц и переулков Заводского района города. Площадь подтопления составляет пять квадратных километров. Возможно подтопление водозаборных скважин, колодцев и очистных сооружений.

Для оценки обстановки, проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации организована работа оперативных групп ЦУКС и Главного управления, администрации города, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС.

Свою подготовку показали аварийно-спасательные бригады предприятий жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, телекоммуникационные организации, а также формирования воинских частей и органов внутренних дел, которые задействуются в случае эвакуации населения и необходимости обеспечения правопорядка.

Совместно с силами РСЧС муниципального образования были отработаны действия по проведению спасательных работ при подтоплении: производились работы по отбору воды из придворовых территорий, оказывалась помощь населению по эвакуации из мест подтопления жилого сектора, организовывалось оцепление мест подтопления и оповещение населения.

Так, навыки по работе в условиях паводка показали сотрудники Специализированной пожарно-спасательной части. Для разведки местности использовались беспилотные летательные аппараты. В арсенале СПСЧ также есть и лодки, поэтому вместе с работниками поисково-спасательного отряда (водного) и поисково-маневренной группы поисково-спасательной службы области пожарные отрабатывали приемы эвакуации населения из домов, оказавшихся подтопленными.

Работники городской администрации провели подворовый обход и раздали памятки по порядку действий в случае паводкового затопления. Проведены мероприятия по условной эвакуации населения.

Кроме этого сотрудниками МЧС России были отработаны нормативы готовности аэромобильной группировки при проведении аварийно-спасательных работ и других неотложных работ на чрезвычайные ситуации, связанных с подтоплением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Орловской области.