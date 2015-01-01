В Орле проходят пикеты профсоюзов против пенсионной реформы

Корреспондент «Орловской среды» встретил на улице Ленина пикет с плакатами против готовящегося повышения пенсионного возраста. Несколько человек держали плакаты с надписями против грядущей пенсионной реформы. В социальных сетях появились снимки аналогичной акции в сквере Ермолова. Надписи на транспарантах гласят: «Профсоюзы против повышения пенсионного возраста», «Хочу жить на пенсии, а не умереть на работе», «Не повышай!», «Я против!» и так далее.

Сегодня же на «круглом столе» представитель реготделения Пенсионного фонда попыталась убедить орловских инвалидов, что грядущая пенсионная реформа «широко обсуждается». На мои вопросы, кто, где и когда обсуждал эту реформу и можно ли следующий раз пригласить на это обсуждение прессу — представитель ПФР ответить не смогла, посоветовав обратиться на «горячую линию». Напомним, в июле и областной, и городской советы народных депутатов ушли в отпуск. Поэтому обсуждение предстоящей реформы с народными избранниками невозможно.

 

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Опубликовано 06 Июл 2018 в 17:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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