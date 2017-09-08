В Орле проходят соревнования по спортивному ориентированию

Управление социальной поддержки населения, физкультуры и спорта
администрации Орла совместно с Федерацией спортивного ориентирования
Орловской области проводят открытый Кубок города по спортивному
ориентированию.

Соревнования организованы в пять этапов. Первый стартовал 20 сентября.

Заключительный этап пройдет 15 октября в Городском парке культуры и
отдыха ( ул. Левый берег реки Орлик). Планируется, что в нем примут
участие порядка 200 человек. Регистрация участников состоится с 9.30 до
10.30. Старт в 11.00, информирует мэрия Орла.

 

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Опубликовано 11 Окт 2017 в 13:44. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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