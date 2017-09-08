В Орле проходят соревнования по спортивному ориентированию

Управление социальной поддержки населения, физкультуры и спорта

администрации Орла совместно с Федерацией спортивного ориентирования

Орловской области проводят открытый Кубок города по спортивному

ориентированию.

Соревнования организованы в пять этапов. Первый стартовал 20 сентября.

Заключительный этап пройдет 15 октября в Городском парке культуры и

отдыха ( ул. Левый берег реки Орлик). Планируется, что в нем примут

участие порядка 200 человек. Регистрация участников состоится с 9.30 до

10.30. Старт в 11.00, информирует мэрия Орла.