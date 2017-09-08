В Орле проходят соревнования по спортивному ориентированию
Управление социальной поддержки населения, физкультуры и спорта
администрации Орла совместно с Федерацией спортивного ориентирования
Орловской области проводят открытый Кубок города по спортивному
ориентированию.
Соревнования организованы в пять этапов. Первый стартовал 20 сентября.
Заключительный этап пройдет 15 октября в Городском парке культуры и
отдыха ( ул. Левый берег реки Орлик). Планируется, что в нем примут
участие порядка 200 человек. Регистрация участников состоится с 9.30 до
10.30. Старт в 11.00, информирует мэрия Орла.