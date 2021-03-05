В Орле произошла вспышка КОВИД в Добринском психоневрологическом интернате

При подготовке к очередному этапу вакцинации у ряда проживающих в Добринском психоневрологическом интернате в Орловском районе была зафиксирована повышенная температура и снижение сатурации. После чего по согласованию с Роспотребнадзором и медработниками было принято решение о переносе вакцинации и проведении тестирования на COVID-19 всех проживающих в интернате. На момент публикации материала результаты тестов еще не были известны.

По данному факту проводится служебная проверка. Однако известно, что заступившая в интернат 20 февраля очередная смена имела отрицательные тесты на COVID-19. В настоящее время учреждение полностью обеспечено средствами индивидуальной защиты и необходимыми медикаментами, — отметили в пресс-службе облправительства. В телеграм-канале “Орловская медицина” была опубликована информация о нехватке СИЗов.

3 марта было проведено совещание в режиме видеоконференцсвязи с директорами бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания по всем актуальным вопросам, касающихся внутреннего контроля и недопущения подобных фактов.