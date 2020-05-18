В Орле произошло ДТП с участием нескольких автомобилей и мотоцикла

Как сообщает УМВД по Орловской области, ДТП произошло в минувшую пятницу.

Предварительно установлено, что автомобиль «Хонда Цивик» под управлением девушки-водителя 1992 года рождения следовал по ул. Московская в направлении ул. Герцена. В районе д. 65 по ул. Московская водитель допустил столкновение с мотоциклом «Ямаха», который ехал в попутном направлении. После этого водитель мотоцикла допустил столкновение с «Рено Логан», который также следовал в попутном направлении, и автомобилем «ДАФ».

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. После оказания помощи пострадавший отпущен.