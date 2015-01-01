В Орле произошло серьезное ДТП с маршруткой. Полиция играет в молчанку

В Орле сегодня утром произошло серьезное ДТП с участием маршрутки. Автобус только-только отъехал от остановки «Автосельмаш» в сторону центра. Что именно произошло — предстоит установить экспертам, но внезапно машина выскочила с проезжей части на обочину и с силой ударилась о высокий бордюр. Серьезно пострадало несколько пассажиров. По сообщениям очевидцев, у людей серьезные ушибы, порезы. Есть несколько переломов.

Сообщение о происшествии моментально появилось на сайте МЧС — сотрудники этого ведомства выезжали на место, чтобы помочь пострадавшим. А вот на портале орловской полиции даже спустя несколько часов после происшествия никаких сообщений об аварии, в которой по предварительным данным пострадало не менее 10 человек, нет ни строчки. Как мы уже писали, орловская полиция из-за ЧМ по футболу перестала публиковать негативные новости.  Вот и сегодня, пока экстренные службы работали на месте происшествия, а в социальных сетях выкладывали противоречивые сообщения о пострадавших — на сайте орловского УМВД появился лишь анонс очередного журнала «Полиция России». В разделе «Новости ГИБДД» также за сегодняшний день к 11.30 не появилось ни строчки об аварии с участием маршрутки. Только новости о том, как сотрудники ГИБДД посещают пришкольные лагеря.

 

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Опубликовано 19 Июн 2018 в 12:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 44

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