30 мая 2019



В Орле пройдет акция для детей «Моё безопасное лето» (6+)

1 июня в Детском парке города Орла спасатели и пожарные регионального МЧС, ВДПО Орловской области, члены РОССОЮЗСПАС, отряда «Лиза Алерт», ОСВОД, клуба робототехники, «Спарта» проведут традиционную акцию «Моё безопасное лето» (6+). Начало — в 10.30.

ПРОГРАММА АКЦИИ:

10.30. Открытие праздника на круглой площадке около подвесного моста детского парка – танцевальный флешмоб от МЧС и спортивного клуба «Спарта», выступление лучшей дружины юных пожарных «Сухие рукава»;

11.00. Конкурс рисунка на асфальте «Безопасное детство» (участвуют все желающие);

11.15. Показ специального оборудования поисково-маневренной группы поисково-спасательного отряда «Водный», рассказ о работе спасателей-водолазов, о правилах безопасного поведения на водоемах и проведение эстафеты «Спаси утопающего» (с использованием спасательного жилета, работниками Центра ГИМС, ОСВОД), а также акции «НАУЧИСЬ ПЛАВАТЬ!» — площадка около контактного фонтана;

11.15. Показ пожарной техники, оборудования и специальной боевой одежды, проведение конкурса «Надень боёвку» и демонстрация работ клуба робототехники; мастер-класс по пользованию огнетушителями – площадка у подвесного моста у входа в парк;

11.15. «Как оказать первую помощь» — сотрудники учебно-методического центра (Россоюзспас) с помощью тренажера по обучению проведения реанимации человека покажут школьникам способы оказания помощи пострадавшему (площадка около контактного фонтана);

11.15. Члены общественной организации «Лиза Алерт» покажут мастер-класс по правильному сбору в лес, поиску людей и сбору палатки- площадка около контактного фонтана.

 

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Опубликовано 30 мая 2019 в 13:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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