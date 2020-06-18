18 июня 2020



В Орле пройдет акция «Красная гвоздика» (12+)

В преддверии Дня памяти и скорби в стране проходит всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». На улицы городов выходят волонтеры, распространяющие памятные значки для сбора средств на организацию медицинской помощи ветеранам.

В Орловской области волонтеры начнут работу с 20 июня, их можно легко узнать по ярким боксам с красной гвоздикой. Волонтеры будут появляться в парках и скверах, на центральных улицах и в других общественных местах. Как поясняет пресс-служба БФ  «Память поколений», «приобретая «красные гвоздики», мы не только словом, но и делом выражаем свою благодарность ветеранам за их стойкость духа и мирное небо над головой, так как все собранные средства идут на организацию адресной высокотехнологичной медицинской помощи».

Невзирая на пандемию, на протяжении последних месяцев благотворительный фонд «Память поколений» не прекращал свою работу, доставляя ветеранам медикаменты, обеспечивая сестринский уход на дому, помогая с лечением и реабилитацией. Так, в апреле и мае помощь была оказана 345 ветеранам на сумму 57 млн рублей.

 

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Опубликовано 18 Июн 2020 в 11:52. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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