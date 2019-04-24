В Орле пройдет акция «Синий платочек» (6+)

В День Победы в 17:00 на площадке перед колоннадой в городском парке пройдет акция “Синий платочек” (6+).

В этот день студенты, школьники, ветераны, военнослужащие станцуют вальс под песню в исполнении Клавдии Шульженко, а участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать синие платочки всем гостям мероприятия.

Акция проводится совместно с Орловским отделением волонтеров Победы, Студенческим советом Орловского государственного университета экономики и торговли и танцевальным коллективом «Flames».

По информации медиацентра благотворительного фонда «Русская земля».