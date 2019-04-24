24 апреля 2019



В Орле пройдет акция «Синий платочек» (6+)

В День Победы в 17:00 на площадке перед колоннадой в городском парке пройдет акция “Синий платочек” (6+).

В этот день студенты, школьники, ветераны, военнослужащие станцуют вальс под песню в исполнении Клавдии Шульженко, а участники и волонтеры программы будут раздавать и повязывать синие платочки всем гостям мероприятия.

Акция проводится совместно с Орловским отделением волонтеров Победы, Студенческим  советом Орловского государственного университета экономики и торговли и танцевальным коллективом «Flames».

По информации медиацентра благотворительного фонда «Русская земля».

 

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Опубликовано 24 Апр 2019 в 14:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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