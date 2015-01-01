В Орле пройдет «Библионочь — 2017»

Мероприятие запланировано на 21 апреля, библионочь будет проходить в Орловской областной научной универсальной публичной библиотеке им. И. А. Бунина.

В этом году темой акции станет путешествие в мир дворянской культуры.

В программе мероприятия конкурс чтецов, библиоквест «Таинственный мир дворянской усадьбы» (начало в 18.00, 19.00, 20.00),  концерт муниципального ансамбля «Славица» (начало в 21.00), показ художественного фильма «Две женщины» по мотивам пьесы И.С. Тургенева «Месяц в деревне» (режиссер Вера Глаголева) (начало в 22.00), информирует официальный портал Орловской области.

Напомним, библионочь – это  ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы.

 

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Опубликовано 12 Апр 2017 в 13:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 14

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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